Il governo ha approvato il decreto Bollette, una risposta concreta ai rincari energetici che colpiscono molte famiglie. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e confronti tra le parti politiche. Il provvedimento prevede uno sconto extra di 115 euro per le famiglie più vulnerabili, per alleviare il peso delle bollette. Questa misura mira a sostenere chi fatica a far fronte alle spese di casa. Le prime applicazioni del bonus entreranno in vigore già dal prossimo mese.

Roma – Il governo, dopo giorni di estenuanti ridefinizioni e trattative interne e non solo, vara il decreto Bollette e lo presenta come una delle misure economiche più rilevanti dell’anno. “Un provvedimento molto significativo che tocca una delle nostre priorità: ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese”, avvisa via social la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei ministri. L’impatto complessivo stimato – incalza - è “nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro tra risparmi e benefici diretti”. Le opposizioni, però, parlano di “pannicello caldo” o di “salasso”, ma il mondo produttivo – da Confindustria a Confcommercio, fino a CNA e Confartigianato – esprime un sostegno significativo, chiedendo ora monitoraggio e confronto con Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Decreto bollette, le misure e i bonus contro i rincari: 115 euro di sconto extra alle famiglie fragili

