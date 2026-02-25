Sicurezza stradale oltre 300mila euro per interventi di rifacimento e miglioramento della segnaletica

Un impegno continuo che interessa tutto il territorio cittadino. La prossima estate, e in autunno, prenderanno avvio alcuni lavori di rifacimento e miglioramento della segnaletica stradale corrispondenti a un investimento dell’Amministrazione comunale di oltre 300 mila euro. A questo proposito, la Giunta ha approvato due progetti di fattibilità tecnico-economica per un importo complessivo di 304.000 euro, suddivisi in due stralci funzionali relativi alla zona di pianura (150.000 euro) e alla zona collinare (154.000 euro). Gli interventi riguardano la manutenzione ordinaria e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, oltre alla fornitura e posa in opera della numerazione civica. In particolare, sono previsti il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade comunali, con priorità alle aree residenziali e alle zone collinari, piccoli interventi di riparazione della segnaletica verticale e la sostituzione dei segnali deteriorati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

