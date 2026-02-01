Segnaletica illuminazione carente e radici sporgenti | Anni di mancati interventi Gli interventi al vaglio

Questa sera, la prima commissione consiliare ha fatto un sopralluogo nella zona di Cospea. I membri hanno osservato diversi problemi come segnali stradali usurati, luci troppo deboli e radici che sporgono dal terreno. Ora, preparano una lista di interventi da chiedere agli uffici competenti per sistemare le criticità.

Una ampia valutazione delle problematiche per segnalarle agli uffici preposti. La prima commissione consiliare ha svolto un sopralluogo serale nella zona di Cospea e più specificatamente tra via Venti Settembre, via Montefiorino e via Marzabotto. Un orario scelto proprio per verificare dal vivo le criticità che si pongono in essere soprattutto quando, dopo il tramonto, alcune zone sono scarsamente illuminate. I Consiglieri si sono ritrovati nel parcheggio della chiesa di San Giuseppe. Successivamente in compagnia di un residente hanno vagliato le singole problematiche. Ad esempio le radici sporgenti che rendono il passaggio dei pedoni piuttosto complicato, sempre nella medesima area.🔗 Leggi su Ternitoday.it

