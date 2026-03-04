Renault accelera sui mercati internazionali e svela la showcar Bridger Concept

Renault ha annunciato il lancio della sua nuova showcar, chiamata Bridger Concept, mentre continua a espandersi sui mercati internazionali. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sui piani di commercializzazione o caratteristiche tecniche. La casa automobilistica intende rafforzare la propria presenza globale attraverso questa novità.

ROMA (ITALPRESS) – Renault prosegue l'offensiva sui mercati internazionali e svela il nome della nuova showcar: Bridger Concept. Una showcar che incarna gli ambiziosi obiettivi mondiali di Renault, preannunciando un SUV urbano di serie dalle proporzioni rivisitate per rispondere al meglio alle esigenze del numero crescente di famiglie che vivono in città. Renault Bridger Concept è una showcar dal design audace e possente. Vanta proporzioni sorprendenti con meno di 4 metri di lunghezza che non compromettono l'abitabilità interna.

