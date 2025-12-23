La ginecologa va in pensione e il consultorio rischia la chiusura scatta la mobilitazione

A Capo d’Orlando, il Consultorio Familiare rischia la chiusura dal gennaio 2026, a causa del pensionamento dell’unica ginecologa in servizio. La notizia ha generato preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari, che temono una riduzione dei servizi essenziali per la salute della comunità. La situazione ha portato alla nascita di iniziative di mobilitazione per convincere le istituzioni a trovare soluzioni alternative e garantire la continuità dell’assistenza sanitaria.

