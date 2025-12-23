La ginecologa va in pensione e il consultorio rischia la chiusura scatta la mobilitazione
A Capo d’Orlando, il Consultorio Familiare rischia la chiusura dal gennaio 2026, a causa del pensionamento dell’unica ginecologa in servizio. La notizia ha generato preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari, che temono una riduzione dei servizi essenziali per la salute della comunità. La situazione ha portato alla nascita di iniziative di mobilitazione per convincere le istituzioni a trovare soluzioni alternative e garantire la continuità dell’assistenza sanitaria.
A Capo d’Orlando cresce l’allarme per il futuro del Consultorio Familiare, minacciato di chiusura a partire dal gennaio 2026 a causa del pensionamento dell’unica ginecologa in servizio. La struttura rappresenta un presidio pubblico fondamentale, garantendo gratuitamente assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: La nuova Flotilla bloccata da Israele vicino a Gaza. Scatta la mobilitazione: "Oggi tutti in piazza"
Leggi anche: Magenta, la protesta all’ospedale Fornaroli delle guardie giurate: “Un solo vigilante in dieci piani”. E scatta la mobilitazione
La CGIL: “Il consultorio familiare di Capo d’Orlando a rischio chiusura!”.
Lorenzo Speciale, 70 anni, ginecologo in pensione di Partinico, muore dopo una settimana di agonia - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.