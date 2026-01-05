Distretto Alto Chiascio dal 5 gennaio in servizio una nuova ginecologa

A partire da lunedì 5 gennaio, il Distretto Alto Chiascio dell'Usl Umbria 1 accoglie una nuova ginecologa. Questa nuova figura professionale contribuirà a migliorare l’offerta sanitaria dedicata alla tutela della salute femminile nel territorio, garantendo servizi più efficienti e accessibili. La presenza di questa professionista rappresenta un ulteriore passo verso un'assistenza sanitaria più completa e vicina alle esigenze della comunità.

L'Usl Umbria 1 comunica che da oggi, lunedì 5 gennaio, prenderà servizio una nuova ginecologa che andrà a rinforzare l’attività del distretto Alto Chiascio. La professionista sarà operativa su tre diversi consultori: due volte a settimana sarà a Gualdo Tadino e Gubbio e una volta a settimana a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Arriva una nuova piattaorma streaming, Hbo Max in Italia dal 13 gennaio

Leggi anche: Una nuova tassa di 2 euro sui pacchi dal 1° gennaio: cosa vuole fare il governo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La festa di Natale della RSA di Molinara è stata un momento importante di incontro e relazione tra ospiti, familiari, operatori e istituzioni del territorio del Distretto Alto Sannio–Fortore. Occa - facebook.com facebook

Il presidente della Provincia @MaurizioFugatti domenica scorsa a Nago-Torbole alle celebrazioni per Santa Barbara del Distretto Alto Garda e Ledro: “Vigili del Fuoco interpreti dei valori della nostra comunità” La news ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunic x.com