Nuova Fiat Panda | versione pick-up ecco se e quando arriverà

La nuova Fiat Panda potrebbe presto includere una versione pick-up, proposta come variante leggera e funzionale del modello. Tuttavia, al momento, questa versione non è stata confermata ufficialmente e non è disponibile sul mercato. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere eventuali dettagli sulla produzione e la commercializzazione di questa versione.

Sì — una versione pickup legata alla nuova Fiat Panda è probabile, ma non è ancora confermata ufficialmente come modello di produzione finale e sicuramente non è già in vendita. Ecco cosa sappiamo: 1. Cosa ha mostrato Fiat finora. Fiat ha presentato concept che includono una versione pick-up basata sulla nuova “famiglia Panda” (insieme a SUV, Fastback e van) in diversi eventi e teaser.. Questi concept mostrano un piccolo pickup compatto con cassone posteriore, anche se le versioni esatte da produzione non sono state svelate nei dettagli.. 2. Arrivo previsto. Secondo le indiscrezioni di mercato, Fiat preparerebbe una pickup “globale” derivata dall’attuale Fiat Strada, con **arrivo atteso nel 2027 anche in Europa (e non solo nei mercati sudamericani come oggi). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda: versione pick-up, ecco se e quando arriverà Leggi anche: Nuova Fiat Grande Panda 4×4 2026: ecco le foto. Arriverà? Leggi anche: Nuova Suzuki Jimny 2026: arriverà la versione pick-up? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiat Panda più economica: meno di 10.000 € con lo sconto di Gennaio; Fiat 2026, tutte le novità in arrivo; Fiat Grande Panda e Pandina in offerta, promozione con il finanziamento; Auto, le più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda modello più amato dagli italiani. FOTO. Nuova Fiat Panda: versione pick-up, ecco se e quando arriverà - up, potrebbe arrivare in Sud America e forse anche in Europa? ilgiornaledigitale.it

