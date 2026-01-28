Nuova Fiat Grande Panda ecco la versione dell’Arma dei Carabinieri

La nuova Fiat Grande Panda arriva anche in versione dell’Arma dei Carabinieri. Le prime immagini mostrano un veicolo con i colori ufficiali, pronto a circolare nelle strade italiane. La storia dei mezzi dell’Arma parte dalle “gazzelle” di un tempo, ma ora si passa a veicoli più moderni e tecnologici. La Grande Panda, compatta e versatile, sembra fatta su misura per le esigenze di pattuglia e intervento rapido.

Immaginiamo una Fiat Grande Panda con i colori dei Carabinieri e raccontiamo anche un po' di storia dell'uso dei veicoli da parte dell'Arma — dalla "gazzella" storica alle auto moderne. Fiat Grande Panda nei colori dei Carabinieri — così te la puoi immaginare. Livrea tradizionale dei Carabinieri. I veicoli istituzionali dell'Arma dei Carabinieri seguono una livrea ben riconoscibile in Italia: Blu scuro (quasi nero) come colore principale della carrozzeria.. Fascia rossa laterale sottile che corre lungo i fianchi della vettura.. Tetto bianco in molti modelli classici..?? o scritta "CARABINIERI" in evidenza sulle portiere o sul retro.

