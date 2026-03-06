Novara viola l’affidamento in prova | arrestato 36enne

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato di Novara ha arrestato un uomo di 36 anni, originario dell’Ecuador e residente nella provincia, che era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo ha violato le condizioni della misura alternativa. Nessun altro dettaglio sul procedimento o sulle eventuali accuse.

Il provvedimento del Tribunale di Novara dopo le violazioni delle prescrizioni e gli insulti agli agenti durante un controllo della Polizia di Stato È stato arrestato nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato di Novara un uomo di 36 anni, originario dell’Ecuador e residente in provincia, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è stato eseguito dopo che l’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Novara ha disposto la revoca della misura, ordinando il trasferimento in carcere. L’uomo stava scontando una condanna per una rapina commessa nel 2020 ai danni della compagna convivente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

