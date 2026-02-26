Dopo le rapine viola anche l’affidamento in prova | arrestato

Affidato in prova viola le prescrizioni: 56enne arrestato dai Carabinieri. Lo scorso 24 febbraio i Carabinieri della Stazione di Mesola hanno arrestato un 56enne, dando esecuzione ad un decreto di revoca della misura alternativa dell’ affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, con numerose vicende giudiziarie alle spalle, era stato ammesso in via alternativa a scontare la pena fuori dal carcere, con l’obbligo di rispettare quanto imposto dall’ Autorità Giudiziaria. I quotidiani controlli messi in atto dai militari della locale Arma e dalla comunità terapeutica dove era ospitato, hanno permesso di documentare ripetute violazioni alle prescrizioni imposte, che immediatamente segnalate hanno indotto l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna a revocare il beneficio, disponendo il rientro in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Condannato per evasione, maltrattamenti e rapina, viola l'affidamento in prova e torna in carcereUn 29enne condannato dal tribunale di Chieti era stato collocato in una comunità della riviera romagnola, ma a seguito di numerose violazioni,...

Vìola l'affidamento in prova e viene mandato in carcere ad espiare la sua penaSottoposto ad una misura alternativa alla detenzione, non ha rispettato le disposizioni dell'autorità giudiziaria ed ora espierà la pena in carcere.

