Pd Irpinia al via l’iter congressuale | insediata la Commissione provinciale

È stato ufficialmente avviato l’iter congressuale del Partito Democratico in Irpinia, con l’insediamento della Commissione provinciale. Questo passaggio segna l’inizio delle procedure che porteranno alla convocazione dei congressi a livello cittadino e provinciale, coinvolgendo i membri del partito e preparando il terreno per future scelte e rinnovamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende ufficialmente il via l’iter che porterà alla  celebrazione dei congressi cittadini e del congresso provinciale del Partito Democratico d’Irpinia. Nella giornata di ieri si è insediata la  Commissione Provinciale per il Congresso, organismo chiamato a garantire il corretto svolgimento della fase congressuale. La Commissione ha eletto all’unanimità come presidente Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi. Ne fanno parte Nando Romano, Barbara Evangelista, Marco Santo Alaia, Giuseppe De Pasquale, Federica Litto, Clelia Gambino, Antonio Iannaccone e Giuseppe Buccio. Anteprima24.it

