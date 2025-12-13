Pd Irpinia al via l’iter congressuale | insediata la Commissione provinciale

È stato ufficialmente avviato l’iter congressuale del Partito Democratico in Irpinia, con l’insediamento della Commissione provinciale. Questo passaggio segna l’inizio delle procedure che porteranno alla convocazione dei congressi a livello cittadino e provinciale, coinvolgendo i membri del partito e preparando il terreno per future scelte e rinnovamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende ufficialmente il via l’iter che porterà alla celebrazione dei congressi cittadini e del congresso provinciale del Partito Democratico d’Irpinia. Nella giornata di ieri si è insediata la Commissione Provinciale per il Congresso, organismo chiamato a garantire il corretto svolgimento della fase congressuale. La Commissione ha eletto all’unanimità come presidente Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi. Ne fanno parte Nando Romano, Barbara Evangelista, Marco Santo Alaia, Giuseppe De Pasquale, Federica Litto, Clelia Gambino, Antonio Iannaccone e Giuseppe Buccio. Anteprima24.it Pd, verso il congresso: Repole eletta presidente della Commissione - L'elezione all'unanimità ... msn.com

Pd, l'Irpinia con Bonaccini ma scoppia il caso Monteforte - Anche in Irpinia si è chiusa la fase uno del congresso Pd, con un'alta partecipazione al voto degli iscritti ed una netta affermazione di Bonaccini. ilmattino.it

Il progetto è promosso dai Comuni di Montesarchio, Cervinara, Rotondi, Avella e Roccarainola, che hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per avviare formalmente l’iter di progettazione e di reperimento dei finanziamenti. - facebook.com facebook

© Anteprima24.it - Pd Irpinia, al via l’iter congressuale: insediata la Commissione provinciale