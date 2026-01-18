Pari opportunità Nasce la commissione

Il Comune di Barga ha pubblicato un bando per la nomina di otto membri della nuova Commissione Pari Opportunità. L'iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e dalla consigliera Gaetanina Napolitano, mira a promuovere un ruolo attivo nella tutela delle pari opportunità. Le candidature sono aperte a uomini e donne residenti nel territorio, con l’obiettivo di favorire un confronto equilibrato e rappresentativo all’interno dell’ente.

L'amministrazione comunale, per conti della consigliera comunale Gaetanina Napolitano, con la delega alle pari opportunità, ha reso noto il bando per la presentazione di candidature per la nomina di otto componenti, tra gli uomini e le donne del comune di Barga, della nuova Commissione Pari Opportunità del comune di Barga. Napolitano ha espresso soddisfazione per questo momento ed auspica una massiccia partecipazione alle candidature per comporre una realtà che ha svolto in questi anni un ruolo eccellente nella difesa delle pari opportunità e contro la violenza di genere. La commissione sarà composta da 8 membri, di qualunque nazionalità, rispettando la proporzione di genere 5 donne3 uomini.

