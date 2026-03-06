Novara al 35° posto in Italia per ore di sole

Novara si posiziona al 35° posto tra le città italiane più soleggiate, secondo la graduatoria “Sunniest Cities 2026” pubblicata da Holidu. La classifica include le 50 principali località e si basa sulle ore di sole medie mensili. La città si distingue tra le altre per la sua posizione nel ranking, che evidenzia la quantità di sole che riceve rispetto ad altre aree del paese.

Novara non brilla tra le città più soleggiate d’Italia, ma si difende. Nella nuova graduatoria “Sunniest Cities 2026” pubblicata da Holidu, Novara si piazza al 35° posto tra le 50 principali città italiane analizzate per numero medio di ore di sole mensili. Lo studio ha preso in esame i dati dal 2012 al 2026, valutando quante ore di sole si registrano mediamente ogni mese nelle città italiane più popolose. Il risultato? A dominare la classifica sono, come ci si aspetterebbe, soprattutto le città del Sud e delle isole, mentre molte realtà del Nord si trovano più indietro. Sul podio infatti troviamo Siracusa, prima con oltre 272 ore di sole medie al mese, seguita da Catania e Cagliari. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Whoopi Goldberg in Italia ha trovato davvero Un posto al soleDietro l’arrivo del premio Oscar nella storica soap di Rai3 non c’è solo l’amore per Napoli e l’Italia.

Dalla soap più amata d’Italia al Sannazaro, Lara Sansoni, la Bice di Un posto al sole, in lacrime per il suo teatroErano circa le sei del mattino del 17 febbraio 2026 quando le fiamme hanno cominciato a divorare la storica “Bomboniera di via Chiaia”, come viene...

