whoopi goldberg in italia ha trovato davvero un posto al sole

Venerdì sera, su Rai3, Whoopi Goldberg è apparsa a sorpresa a Un posto al sole. La star di Hollywood, nota per aver vinto Oscar, Grammy, Emmy e Tony, si è fatta vedere tra i protagonisti di Palazzo Palladini. L’attrice americana ha trascorso qualche minuto nel set della soap italiana, lasciando tutti sorpresi. Nessuno si aspettava di vederla così, in un appuntamento che ha fatto il giro dei social e dei giornali.

La prima apparizione è andata in scena venerdì scorso, su Rai3, all’ora di cena. Whoopi Goldberg, la Sister Act del mondo intero, quella che ha messo l’Oscar sul comodino insieme a un Grammy, un Emmy e un Tony, è sbarcata a Un posto al sole, tra i marmi di Palazzo Palladini. Il risultato? Un contrasto dichiarato, quasi comico. Da un lato il portiere Raffaele Giordano, in versione maggiordomo-col fiatone, che l’ha accolta con la devozione di chi riceve la Madonna di Pompei. Dall’altro Renato Poggi, l’unico a conservare un briciolo di buon cinismo, che l’ha osservata con lo sguardo di chi teme il furto del limoncello. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Un Posto Al Sole accoglie la star internazionale Whoopi Goldberg, nota attrice, conduttrice e attivista vincitrice di premi prestigiosi come l’Oscar, il Golden Globe e l’Emmy.

Whoopi Goldberg, ospite speciale a Un Posto al Sole, interpreta il personaggio di Eleanor Price, un’imprenditrice.

Whoopi Goldberg Joins Italian Soap Opera, 'Un Posto Al Sole' | The View

Argomenti discussi: Whoopi Goldberg: Nessuno mi ha convinta a recitare in Un posto al sole: sono io che ho voluto farlo. La perdita di Patrick Swayze è stata durissima: senza di lui non avrei mai fatto Ghost e vinto l'Oscar; Whoopi Goldberg star di Un posto al sole: La mia donna di potere, gentile e positiva; Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole? L'ha portata Raffaele! Il racconto di Patrizio Rispo: I dirigenti Rai non ci credevano; A 'Un Posto al sole' arriva Whoopi Goldberg: Il set? Come una vacanza in un Paese che amo.

