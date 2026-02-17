Dalla soap più amata d’Italia al Sannazaro Lara Sansoni la Bice di Un posto al sole in lacrime per il suo teatro
Lara Sansoni, nota per il suo ruolo di Bice in Un posto al sole, si è ritrovata in lacrime davanti al Teatro Sannazaro, colpito da un incendio che ha devastato il suo teatro. L’incendio, scoppiato alle prime luci dell’alba del 17 febbraio 2026, ha causato ingenti danni alla storica struttura di via Chiaia, luogo simbolo di Napoli. La attrice ha assistito impotente alle fiamme che hanno annerito il teatro, rendendo impossibile il proseguimento delle rappresentazioni in corso.
Erano circa le sei del mattino del 17 febbraio 2026 quando le fiamme hanno cominciato a divorare la storica “Bomboniera di via Chiaia”, come viene affettuosamente chiamato il Teatro Sannazaro nel cuore di Napoli. Cinque squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare il rogo, riuscendo a spegnere le ultime braci soltanto intorno alle nove. Quando Lara Sansone è arrivata sul posto e ha visto con i propri occhi lo stato della struttura, è scoppiata in lacrime: la cupola del teatro era crollata sulla platea, lasciando dietro di sé solo calcinacci e silenzio. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da un condominio adiacente alla struttura, propagandosi poi al teatro con una velocità impressionante. 🔗 Leggi su Cultweb.it
