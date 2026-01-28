Cesar 2026 | Nouvelle Vague di Richard Linklater ottiene 10 nomination

Richard Linklater riceve dieci nomination al Cesar 2026, il premio cinematografico francese. Il regista ha reso omaggio al cinema francese degli anni '60, conquistando le candidature più numerose di questa edizione. La loro Nouvelle Vague ha colpito la giuria e portato il film tra i favoriti della manifestazione.

L'omaggio del regista al cinema francese degli anni '60 ha conquistato il maggior numero di candidature alla 51esima edizione degli Oscar francesi. Nouvelle Vague, il film diretto da Richard Linklater, guida le nomination ai Cesar 2026 con ben 10 candidature ai prestigiosi premi, considerati la versione francese degli Oscar. Il lungometraggio, che aveva debuttato al festival di Cannes, dovrà affrontare una concorrenza che vede tra i titoli più apprezzati Un semplice incidente, in corsa anche per gli Oscar. Cosa racconta il film di Linklater Nouvelle Vague ha ottenuto le nomination ai Cesar 2026 come Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura Originale, Migliore Fotografia, Migliore attore emergente grazie alla performance di Guillaume Marbeck, Migliore Montaggio, Migliore Sonoro, Migliore Colonna sonora originale, Migliori Costumi .

