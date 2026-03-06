Nouvelle Vague recensione | Richard Linklater celebra la rivoluzione cinematografica di Godard

Il film di Richard Linklater, intitolato Nouvelle Vague, ripercorre la realizzazione di Fino all’ultimo respiro, il primo e più celebre film di Jean-Luc Godard. La pellicola si concentra sulla produzione di questa opera rivoluzionaria del cinema francese, offrendo uno sguardo dettagliato sui protagonisti di quel periodo. La narrazione si basa su sequenze che ricostruiscono i momenti chiave della preparazione e delle riprese.

La nostra recensione di Nouvelle Vague, il film di Richard Linklater che racconta la realizzione di Fino all’ultimo respiro, esordio e capolavore di Jean-Luc Godard. Nouvelle Vague di Richard Linklater ricostruisce la nascita di Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard, immergendo lo spettatore nella Parigi del 1959 e nell’energia creativa dei giovani critici dei Cahiers du Cinéma che avrebbero rivoluzionato il linguaggio cinematografico. Girato in bianco e nero e ricco di riferimenti cinefili, il film segue il caos produttivo e l’approccio anarchico di Godard durante le riprese con Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Il risultato è una ricostruzione dettagliata e sostenuta da ottime interpretazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Cesar 2026: Nouvelle Vague di Richard Linklater ottiene 10 nominationL'omaggio del regista al cinema francese degli anni '60 ha conquistato il maggior numero di candidature alla 51esima edizione degli Oscar francesi.

Nouvelle Vague di Linklater sarà il film che tutti i cinefili "snob" stavano aspettandoArriva finalmente anche nelle sale italiane con Lucky Red e BIM il nuovo film di Richard Linklater che ricrea la lavorazione divertita e folle di...

