Lotta allo spaccio a Tor Bella Monaca 3 pusher colti in flagrante

Nella zona di Tor Bella Monaca, i carabinieri di Frascati e Roma Tor Bella Monaca, insieme ai cani antidroga del Nucleo Cinofili, hanno individuato e fermato tre persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo più ampia, volta a contrastare l’illegalità nel quartiere, con particolare attenzione all’area di viale Santa Rita da Cascia.

Roma, 12 gennaio 2026 – Prosegue la stretta dei carabinieri della Compagnia di Frascati e della stazione di Roma Tor bella Monaca che, coadiuvati dai carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, hanno condotto una mirata attività di contrasto all'illegalità diffusa nel citato quartiere con particolare attenzione nell'area di viale Santa Rita da Cascia, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Complessivamente i carabinieri hanno identificato oltre 100 persone, di cui 3 arrestate, e controllato 45 veicoli.

