Alta velocità pronto il terzo operatore | Sncf porta in Italia i treni a due piani

È stato annunciato l’ingresso di un terzo operatore nel settore dell’alta velocità ferroviaria in Italia, con l’obiettivo di introdurre treni a due piani. La società francese SNCF ha ottenuto l’autorizzazione dall’Autorità competente e si appresta a lanciare la sua offerta nel mercato italiano, ampliando così le opzioni per i viaggiatori. Le nuove tratte sono prossime ad essere attivate.

L' alta velocità ferroviaria italiana si prepara a cambiare volto: con il via libera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvicina l'ingresso di un terzo operatore sulla rete Av nazionale: si tratta della compagnia francese Sncf, pronta a debuttare con i nuovi treni a due piani Tgv M. La decisione dell'Antitrust pone così fine al duopolio che nel settore ferroviario aveva visto il mercato italiano dell'alta velocità diviso fra Trenitalia e Italo. Alta velocità, arrivano i francesi di Sncf. Il provvedimento arriva al termine di un'istruttoria avviata nel marzo 2025 per accertare un possibile abuso di posizione dominante nella gestione della capacità ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Ferrovie dello Stato.