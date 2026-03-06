Trump meglio Messi o Pelé? Leo è più forte

Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato Leo Messi e la sua squadra, l'Inter Miami, alla Casa Bianca. Durante l'incontro, ha chiesto quale tra Messi e Pelé sia il più forte, esprimendo una preferenza per il giocatore argentino. La conversazione si è svolta in un contesto ufficiale, con il presidente che si è cimentato con il tema del calcio e delle sue icone.

(Adnkronos) – "E' più forte Messi o Pelé?". Donald Trump si cimenta con il soccer alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti riceve Leo Messi e l'Inter Miami, la squadra campione della MLS. Davanti al fuoriclasse argentino, Trump ricorda di aver iniziato a seguire il calcio a New York quando nei Cosmos giocava Pelé.