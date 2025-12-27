Trovato un ordigno bellico sulle sponde del Volturno
Durante un’attività di vigilanza ambientale e ittica lungo le rive del fiume Volturno, nel tratto compreso tra Capua e Castel Morrone, gli agenti del Coordinamento ANTA Caserta hanno fatto una scoperta: un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, identificato come un proiettile di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
