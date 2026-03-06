Nominato il collegio straordinario sindacale dell' Irca con decreto dell' assessore alle Attività Produttive

L’assessore regionale alle Attività Produttive ha nominato il Collegio Straordinario Sindacale dell’Irca con un decreto ufficiale. La nomina mira a garantire la continuità delle funzioni amministrative normalmente svolte dal collegio sindacale dell’ente. La decisione è stata presa per assicurare il regolare funzionamento delle attività e delle responsabilità amministrative dell’istituto.

Nominato il Collegio Straordinario Sindacale dell'Irca con decreto dell'Assessore alle Attività Produttive Dovendo assicurare la dovuta continuità delle funzioni amministrative ordinariamente svolte dal Collegio Sindacale dell'Irca, l'Assessore Regionale alle Attività Produttive ha provveduto.