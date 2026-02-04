Irca Roberto Rizzo nominato commissario straordinario | Competenza ed esperienza per garantire continuità

La Giunta regionale ha scelto Roberto Rizzo come nuovo commissario straordinario dell’Irca. La nomina arriva dopo che il mandato del Consiglio di amministrazione era scaduto, e serve a mantenere l’ente in funzione senza interruzioni. Rizzo porta con sé esperienza e competenza, e ora avrà il compito di guidare l’istituto fino a nuove decisioni.

La Giunta regionale, nei giorni scorsi, ha nominato Roberto Rizzo commissario straordinario dell'Irca, assicurando la continuità amministrativa dell'ente dopo la scadenza del mandato del Cda. "La nomina del dottor Rizzo - dichiara l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo -.

