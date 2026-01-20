VIDEO | La forza devastante delle onde sulle strade di Fondachello

Da cataniatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video mostra l’impatto delle onde sulle strade di Fondachello, a causa delle intense mareggiate provocate dal ciclone Harry. Le raffiche di vento e le onde hanno causato disagi nei comuni della provincia di Catania. Un’analisi della situazione attuale, con attenzione alle condizioni meteorologiche e alle misure di sicurezza adottate nelle zone interessate.

Il ciclone Harry su Catania e provincia, raffiche di vento e mareggiate: la situazione nei comuni etnei.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Settimana nera sulle strade delle Tuscia: decine di incidenti, due 30enni morti e undici feriti | FOTO e VIDEO

Pulizia delle strade, avvisi sulle autoIl Comune di Cormano informa i residenti e i titolari di veicoli che, durante le operazioni di pulizia delle strade, verranno posizionati avvisi sui parabrezza delle auto parcheggiate in divieto di sosta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Dai video rubati all’omicidio, il destino da cancellare della donna-oggetto; Hbo Max: come abbonarsi, quanto costa e cosa si può vedere; Il dilemma - La Stampa; L'orca accelera e colpisce con una violenta testata: il pesce luna esplode in mille pezzi sott'acqua.

video la forza devastanteReplica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 9 gennaio | Video Mediaset - Replica puntata La forza di una donna del 9 gennaio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.