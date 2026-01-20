VIDEO | La forza devastante delle onde sulle strade di Fondachello

Il video mostra l’impatto delle onde sulle strade di Fondachello, a causa delle intense mareggiate provocate dal ciclone Harry. Le raffiche di vento e le onde hanno causato disagi nei comuni della provincia di Catania. Un’analisi della situazione attuale, con attenzione alle condizioni meteorologiche e alle misure di sicurezza adottate nelle zone interessate.

Il ciclone Harry su Catania e provincia, raffiche di vento e mareggiate: la situazione nei comuni etnei.

