Malen ha cambiato le sorti della Roma questa stagione, perché il suo arrivo ha rafforzato il reparto offensivo e ha portato nuove soluzioni in campo. La società ha scelto di investire su di lui per migliorare le prestazioni, e l’attaccante ha già segnato diversi gol decisivi. Con questa mossa, la Roma spera di migliorare le sue possibilità di qualificazione in campionato e in coppa.

Nel corso di questa stagione, l’ingresso di un attaccante olandese ha ridefinito l’assetto offensivo della Roma. La sua presenza ha accelerato il gioco, fornito riferimenti offensivi chiari e cambiato la dinamica delle manovre d’attacco. L’evoluzione della rosa, guidata da scelte mirate, ha creato una nuova struttura di possibilità per il reparto avanzato, catalizzando l’impegno della squadra verso obiettivi concreti. Con un iniziale impatto da protagonista, 5 gol in 5 presenze in Serie A hanno posto l’attaccante malen al centro della fase offensiva. Le statistiche recitano un profilo di rendimento che compete ai migliori in Europa, con trends che vanno oltre la marcatura: è primo per tiri totali (25), tiri in porta (10) e tocchi in area avversaria (51) nell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Futuro di Malen alla Roma: impatto devastante e scenari per fine stagione

Il futuro di Malen alla Roma è stato già stabilito, perché il club ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.

La Roma ha trovato il suo nuovo centravanti.

