Niente tasse per le aziende colpite dal ciclone Harry l' iniziativa del Comune
Dopo il forte maltempo che ha colpito Messina, il Comune ha deciso di non far pagare tasse e tariffe idriche alle aziende colpite. Ha predisposto un piano di aiuti immediati e dà spazio alle imprese che devono ricostruire. La decisione mira a dare respiro alle attività danneggiate dal ciclone.
Esenzione da tasse e tariffe idriche e piano straordinario di aiuti. Il Comune dedica spazio e risorse alle aziende messinesi colpite dal ciclone Harry. Ieri la giunta ha approvato un atto d'indirizzo rivolto alle attività commerciali danneggiate dalla recente mareggiata. Palazzo Zanca è pronto a.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Ciclone Harry, l'appello di Confapi alle istituzioni: "Non lasciate sole le aziende colpite"
Confapi si rivolge alle istituzioni con una lettera aperta, chiedendo supporto alle aziende colpite dal ciclone Harry.
Ciclone Harry, da Santa Margherita a Naxos colpite centosessanta aziende: "Non solo soldi ma anche burocrazia snella"
Il ciclone Harry ha interessato oltre 160 aziende tra Santa Margherita e Naxos, evidenziando la necessità di interventi più efficaci.
