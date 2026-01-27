Niente tasse per le aziende colpite dal ciclone Harry l' iniziativa del Comune

Dopo il forte maltempo che ha colpito Messina, il Comune ha deciso di non far pagare tasse e tariffe idriche alle aziende colpite. Ha predisposto un piano di aiuti immediati e dà spazio alle imprese che devono ricostruire. La decisione mira a dare respiro alle attività danneggiate dal ciclone.

Esenzione da tasse e tariffe idriche e piano straordinario di aiuti. Il Comune dedica spazio e risorse alle aziende messinesi colpite dal ciclone Harry. Ieri la giunta ha approvato un atto d'indirizzo rivolto alle attività commerciali danneggiate dalla recente mareggiata. Palazzo Zanca è pronto a.

Approfondimenti su Ciclone Harry

Confapi si rivolge alle istituzioni con una lettera aperta, chiedendo supporto alle aziende colpite dal ciclone Harry.

Il ciclone Harry ha interessato oltre 160 aziende tra Santa Margherita e Naxos, evidenziando la necessità di interventi più efficaci.

Ultime notizie su Ciclone Harry

