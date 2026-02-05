La scomparsa degli habitat acquatici scenario da incubo

Le zone umide stanno scomparendo a un ritmo allarmante. Sono fondamentali per il nostro ecosistema, ma ogni anno si riducono di più. Molti animali e piante trovano in questi ambienti il loro rifugio e luogo di riproduzione. Ora, con la perdita di queste aree, si mette a rischio tutta la biodiversità che dipende da esse. La situazione è grave e richiede interventi immediati per fermare questa strage silenziosa.

Ambiente La lista rossa dello Iucn: il 40% delle specie animali delle zone umide a rischio estinzione, già estinte o minacciate Sono «i reni del pianeta». Ma le zone umide sono anche residenza, nido, rifugio, luogo di sosta e approdo per tante specie, con le quali condividono una pluralità di minacce: inquinamento, trasformazione dei sistemi naturali, cambiamenti climatici, espansione urbana. Diverse specie sono inoltre soggette a sfruttamento diretto, come la caccia e la pesca.

