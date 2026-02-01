Violenza al corteo per Askatasuna da FdI mozione di sfiducia per Rosatelli AVS Forza Italia | La Procura indaghi per terrorismo

Sabato 31 gennaio a Torino è scoppiata una maxi rissa durante il corteo di Askatasuna. La manifestazione si era appena svolta quando alcuni manifestanti sono passati dalle parole alla violenza, creando scompiglio in corso Regina Margherita. La protesta si è trasformata in un episodio di caos, con polizia e forze dell’ordine costrette a intervenire per placare gli scontri. La vicenda ha subito scosso il panorama politico, con il centrodestra che chiede indagini più dure e la maggioranza che cerca di calmare le acque. La polemica si infiam

Quanto accaduto nella giornata di sabato, 31 gennaio, a Torino, nell'ambito della manifestazione nazionale chiamata da Askatasuna e poi degenerata in violenza in corso Regina Margherita, è tema di dibattito politico su scala nazionale. Tutte le forze in campo, unanimi, condannato i gravi episodi registrati, su tutto il pestaggio del poliziotto a colpi di martello e l'aggressione alla troupe di giornalisti Rai. Fa discutere ad ampio raggio la presenza di esponenti politici di Avs in piazza e, nel corso della conferenza stampa indetta da Forza Italia e tenutasi a Torino domenica, 1° febbraio, arriva la richiesta rivolta direttamente al sindaco Lo Russo: "Fuori Avs dalla giunta di Torino.

Argomenti discussi: Devastazione e violenze al corteo per Askatasuna, martellate a un poliziotto; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi.

Corteo Askatasuna a Torino, chi è il poliziotto aggredito negli scontri: Sono vivo per miracoloScontri durante il corteo per Askatasuna: a Torino un poliziotto aggredito nella guerriglia urbana tra manifestanti e forze dell’ordine. Ecco chi è e le sue condizioni. notizie.it

Guerriglia al corteo per Askatasuna. Rasero: Violenza organizzata. Cirio: Assurdo parlare di partigianiCondanna bipartisan da parte del centrodestra e del centrosinistra durante gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco Aurora e le vie nei dintorni del centro sociale ... lavocediasti.it

