Neymar denunciato dalla cuoca della sua villa di lusso | lavorava fino a 16 ore senza pause

Neymar è stato denunciato dalla cuoca che lavorava nella sua villa di lusso, con accuse di turni di lavoro estenuanti e senza pause. La denuncia si basa sui documenti presentati dagli avvocati, nei quali si descrivono giornate di lavoro fino a 16 ore consecutive. La donna ha lavorato per lui fino a febbraio, secondo quanto riferito nei dettagli del procedimento legale.

