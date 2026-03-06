Neymar è stato denunciato dalla sua cuoca della villa di Rio. La donna ha riferito di aver lavorato fino a 16 ore al giorno e di aver portato pezzi di carne da 10 kg. La denuncia riguarda i carichi di lavoro e le ore di impegno che, secondo quanto detto, non sarebbero stati chiaramente stabiliti al momento della firma del contratto.

La donna afferma di aver avuto problemi alla colonna vertebrale e all'anca e vorrebbe che il calciatore gli paghi le spese mediche e gli straordinari, in totale 43mila euro. Santos' forward #10 Neymar reacts during the Campeonato Paulista A1 football match between Corinthians and Santos at Arena Corinthians in Sao Paulo on February 12, 2025. (Photo by NELSON ALMEIDA AFP) Neymar è stato denunciato dalla sua cuoca della villa di Rio per i carichi di lavoro pesanti e le ore di impego non stabilite alla firma del contratto. Una cuoca che ha lavorato nella villa di Neymar a Rio de Janeiro tra luglio dello scorso anno e febbraio di quest’anno ha denunciato il giocatore e la società che l’ha assunta, sostenendo di aver subito lesioni fisiche lavorando 16 ore al giorno e cucinando per più di 150 persone al giorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neymar denunciato dalla sua cuoca: “Lavorava 16 ore al giorno trasportando pezzi di carne di 10 kg” (Record)

