Spara razzi dalla strada in casa nascondeva 7 kg di prodotti esplodenti | denunciato
Un uomo è stato denunciato dopo aver sparato razzi sulla strada e aver nascosto in casa circa sette chili di materiali esplodenti, superiore alla quantità consentita dalla normativa. Durante un intervento dei carabinieri forestali, sono stati rinvenuti e sequestrati questi prodotti, evidenziando un comportamento potenzialmente pericoloso e in violazione delle normative di sicurezza.
Sparava razzi e botti sulla pubblica via, e quando i carabinieri forestali sono entrati nella sua abitazione, hanno trovato quasi sette chili di prodotti esplodenti, a fronte dei cinque chili consentiti dalla legge per quel tipo di materiale. Per questo un uomo è stato denunciato.Con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
