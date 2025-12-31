Spara razzi dalla strada in casa nascondeva 7 kg di prodotti esplodenti | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver sparato razzi sulla strada e aver nascosto in casa circa sette chili di materiali esplodenti, superiore alla quantità consentita dalla normativa. Durante un intervento dei carabinieri forestali, sono stati rinvenuti e sequestrati questi prodotti, evidenziando un comportamento potenzialmente pericoloso e in violazione delle normative di sicurezza.

Spara alla festa dei bambini, la casa posta sotto sequestro - È sotto sequestro la casa dove ieri sera è Griselda Cassia Nunez, 44 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal cognato durante una festa alla presenza anche di bambini. ansa.it

Spara in strada poi si arrende: la vittima colpita a una gamba - Sono le ore 21 lungo viale Spazzoli, quando si sente la detonazione: un colpo di una pistola ad aria compressa (almeno secondo i primi riscontri) ... ilrestodelcarlino.it

ACI CASTELLO, PER CAPODANNO DIVIETO ASSOLUTO DI BOTTI E FUOCHI D’ARTIFICIO Per Capodanno, su tutto il territorio comunale di Aci Castello, è vietato accendere, lanciare e sparare petardi, razzi, mortaretti e qualsiasi altro materiale pirotecnico. - facebook.com facebook

La Cina spara razzi durante l'esercitazione intorno a Taiwan. Taipei: 'Non intensificheremo il conflitto'. Rilevati 130 aerei vicino l'isola. Il presidente: 'Agiremo responsabilmente' #ANSA x.com

