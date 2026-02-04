Khalil e quel lavoro senza pause | La malattia? Un lusso Niente paga per mesi

Khalil si presenta davanti alla sede della Cgil, con il volto segnato dalla stanchezza e gli occhi lucidi. Ha appena perso tutto: casa e lavoro. Il suo padrone lo ha cacciato di casa senza pietà, solo perché aveva osato chiedere condizioni più umane. La sua storia mette in luce la durezza di chi lavora senza pause, senza garanzie e senza un minimo di rispetto. Khalil racconta di giorni senza paga per mesi, di una malattia che ha vissuto come un lusso che non si può permettere. La sua vicenda fa emergere ancora una volta

Firenze, 4 febbraio 2026 – Quando ha bussato alla porta della Cgil era in lacrime. Aveva appena perso la casa e il lavoro, il suo 'padrone' lo aveva buttato fuori in malo modo solo perché aveva avuto "l'ardire" di chiedere condizioni più dignitose. Khalil Hamad, 37 anni del Pakistan, è arrivato sette anni fa a Firenze con una laurea in Lingua araba e studi islamici in mano. Dopo un periodo di assestamento, ha trovato lavoro in una fabbrica di Campi Bisenzio, in mano a un imprenditore cinese. Una di quelle in cui è la quantità a dettare legge e i tempi produttivi corrono veloci sulle spalle dei dipendenti.

