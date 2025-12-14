Scuola e Rotary insieme a Partinico | donati un quadro e due volumi sul generale Dalla Chiesa

Scuola, Rotary e territorio si sono uniti a Partinico in un evento significativo presso l’istituto tecnico Carlo Alberto Dalla Chiesa, con la donazione di un quadro e due volumi dedicati al generale Dalla Chiesa. Un pomeriggio ricco di partecipazione e valori, simbolo di collaborazione e impegno condiviso.

Un pomeriggio intenso, partecipato e carico di significati ha segnato una delle esperienze più rilevanti di dialogo tra scuola, associazionismo e territorio all’istituto tecnico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico, dove il Rotaract Club Palermo Montepellegrino ha promosso una donazione. Palermotoday.it Scuola, Faraone su arresto maestre di Partinico: 'Mele marce, non succederà più' - Il sottosegretario al ministero dell'Istruzione, Davide Faraone, ha promesso di recarsi a Partinico, a sostegno del dirigente scolastico, degli insegnanti, degli studenti e dell'intera comunità ... it.blastingnews.com Teatro Giacconi di Chiaravalle. Venerdì 12 ore 21. Comune di Chiaravalle Rotary Club Falconara Marittima Scuola Musicale G. B. Pergolesi Jesi - facebook.com facebook

EMERGENZA CORONAVIRUS AIUTIAMO L'OSPEDALE DI PIACENZA!!

Video EMERGENZA CORONAVIRUS AIUTIAMO L'OSPEDALE DI PIACENZA!! Video EMERGENZA CORONAVIRUS AIUTIAMO L'OSPEDALE DI PIACENZA!!