Ricoverato in ospedale per controlli rubate carte di credito e 300 euro a Simone Moro

Sabato, durante il ricovero nel reparto di cardiologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Simone Moro è stato vittima di un furto. Sono state sottratte le sue carte di credito e circa 300 euro. L’episodio si è verificato mentre l’alpinista si trovava in cura a seguito di un malore accusato in Nepal, suscitando preoccupazione per la sicurezza dei pazienti in ospedale.

IL FURTO. L'episodio è avvenuto sabato all'interno del reparto di cardiologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove l'alpinista è ricoverato per i controlli a seguito del malore accusato in Nepal. Prelevati 3.000 euro.

