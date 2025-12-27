Arriva in ospedale con una neonata morta nello zaino 23enne sotto accusa | L’ha partorita una mia amica

È entrata come se nulla fosse nel pronto soccorso. Poi ha aperto lo zaino che aveva sulle spalle e ha mostrato a un’infermiera cosa si trovava all’interno: il cadavere di una neonata venuta alla luce solo qualche ora prima. Una 23enne, madre della bimba, è stata arrestata e portata in carcere nonostante inizialmente abbia cercato di accusare un’amica. Ora sul suo conto si attende una perizia psichiatrica mentre gli inquirenti hanno già formalizzato l’accusa di omicidio volontario. L’arrivo in pronto soccorso e la falsa versione. I fatti sono avvenuti a Tolosa tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre, e riportati solo giorni dopo dai media locali. 🔗 Leggi su Open.online

