Blitz tra Melito e Napoli centro | trovati fucili pistole kalashnikov e sette chili di droga

Nella zona tra Melito e Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un intervento che ha portato al sequestro di diverse armi, tra cui fucili, pistole e kalashnikov, e di circa sette chili di droga. Durante l’operazione sono stati arrestati un uomo di 30 anni e uno di 25. L’attività si inserisce nelle azioni di contrasto alla criminalità nel territorio, contribuendo alla sicurezza della comunità.

