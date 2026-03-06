Nella trappola dei truffatori digitali | rubano le password delle banche e si fanno bonificare 121mila euro Ripuliti tre conti in pochi minuti

Una banda di truffatori digitali ha rubato le password di diversi conti bancari, riuscendo a ottenere bonifici per un totale di 121 mila euro in pochi minuti. Le operazioni fraudolente hanno coinvolto tre conti, che sono stati svuotati rapidamente. Le vittime, di diversa età, sono state ingannate attraverso diverse tecniche, tra cui il raggiro legato a falsi incidenti domestici.

Milano, 6 marzo 2026 – Ormai nel mirino dei truffatori non ci sono più solo gli anziani. I raggiri tecnologici si stanno motiplicando, coinvolgendo anche persone di età meno avanzata delle vittime over 80 ingannate col trucco del finto incidente e derubate a domicilio di soldi e gioielli. L’ultima vittima è un perito elettronico di 64 anni, alleggerito di ben 121mila euro nel giro di pochi secondi. Stando alla denuncia che l’uomo ha presentato ai carabinieri, tutto è cominciato mercoledì mattina. Un maresciallo fantomatico . Il sessantaquattrenne riceve sul suo cellulare un sms da parte di una notissima società che offre servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali: il testo del messaggio invita il destinatario a disconoscere un’ operazione da 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

