Sciame sismico nella provincia italiana tre scosse in pochi minuti | cresce la paura

Nella provincia di Messina, Sicilia, si è verificato uno sciame sismico con tre scosse in pochi minuti, generando preoccupazione tra la popolazione locale. L’evento sismico si inserisce in un contesto di allerta meteo che interessa la zona, aumentando la preoccupazione per possibili conseguenze. La situazione è monitorata dalle autorità, mentre residenti e cittadini restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.

In Sicilia, in provincia di Messina, da questa mattina è in corso uno sciame sismico che sta destando forte preoccupazione tra i residenti, già alle prese con una grave allerta meteo che interessa il territorio. Le scosse, di bassa e media magnitudo, sono state chiaramente avvertite in diversi comuni dei Nebrodi, contribuendo ad aumentare un clima di tensione e incertezza. Secondo i dati diffusi dalla rete di monitoraggio sismico, l'evento più intenso è stato registrato alle 11:50, con una magnitudo 2.9 e epicentro a circa 5 chilometri a est di San Fratello, a una profondità di 8 chilometri. Poco prima erano state rilevate una scossa di magnitudo 2.

Sciame sismico in Valtiberina. Oltre 50 scosse in pochi giorni. Gli esperti: "Normale attività"

Negli ultimi giorni, la Valtiberina ha registrato oltre 50 scosse sismiche, iniziando venerdì 26 dicembre. Secondo gli esperti, si tratta di un'attività sismica normale e non indica rischi immediati. La sequenza ha interessato la regione nel periodo delle festività, senza causare danni significativi o situazioni di emergenza. Rimane importante monitorare la situazione e seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

