L' invito ad essere Ricostruttori di pace nella lettera del vescovo alla città VIDEO
Il Vescovo invita la città a diventare “Ricostruttori di pace”, un gesto di impegno e solidarietà in un momento di ascolto e riflessione. Attraverso questa chiamata, si auspica un rinnovato spirito di dialogo e collaborazione, in continuità con l’esempio di san Francesco e il messaggio di pace che ci invita a condividere. Un’occasione per rafforzare i valori di convivenza e rispetto tra tutti i cittadini.
«Nacque al mondo un sole»: così Dante, nella Divina Commedia (cf. Par. XI, 50), introduce l’elogio di san Francesco d’Assisi (1181-1226). Il Poeta, all’inizio del Trecento, sembra suggerire che nel secolo precedente il mondo vagasse nelle tenebre e attendesse il sorgere del sole. Nell’epoca di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Lettera alla città, il vescovo: "La pace parta dal dialogo. Dobbiamo disarmare le parole"Il vescovo invita a riflettere sul ruolo del dialogo come base per la pace.
Leggi anche: Una Novena di preghiera per la pace, l'invito del vescovo Anselmi ai giovani e alle famiglie
Argomenti discussi: L'invito ad essere Ricostruttori di pace nella lettera del vescovo alla città / VIDEO; Messa con i giornalisti: l’invito del Vescovo a essere strumenti di relazioni buone e di pace; I vescovi della Slovenia dal Papa: Da Leone XIV l'invito a sinodalità e fraternità; Scuola, l’empatia oltre il rigore:.
Scontro Usa-Canada a Davos, Trump revoca l'invito al Board of peace a Carney. Il premier canadese: "Il Canada non esiste grazie agli Usa e può dimostrare come la diversità possa essere un punto di forza". #ANSA - facebook.com facebook
#TG2000 - #PapaLeone: #VaticanoII un invito ad essere coraggiosi testimoni di giustizia e di #pace #7gennaio #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Papa #ConcilioVaticanoII #Vaticano #Concistoro #Giubileo #news #Tv2000 @tg2000it x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.