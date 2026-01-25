L' invito ad essere Ricostruttori di pace nella lettera del vescovo alla città VIDEO

Il Vescovo invita la città a diventare “Ricostruttori di pace”, un gesto di impegno e solidarietà in un momento di ascolto e riflessione. Attraverso questa chiamata, si auspica un rinnovato spirito di dialogo e collaborazione, in continuità con l’esempio di san Francesco e il messaggio di pace che ci invita a condividere. Un’occasione per rafforzare i valori di convivenza e rispetto tra tutti i cittadini.

«Nacque al mondo un sole»: così Dante, nella Divina Commedia (cf. Par. XI, 50), introduce l’elogio di san Francesco d’Assisi (1181-1226). Il Poeta, all’inizio del Trecento, sembra suggerire che nel secolo precedente il mondo vagasse nelle tenebre e attendesse il sorgere del sole. Nell’epoca di.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Lettera alla città, il vescovo: "La pace parta dal dialogo. Dobbiamo disarmare le parole"Il vescovo invita a riflettere sul ruolo del dialogo come base per la pace.

