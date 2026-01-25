L' invito ad essere Ricostruttori di pace nella lettera del vescovo alla città VIDEO

Il Vescovo invita la città a diventare “Ricostruttori di pace”, un gesto di impegno e solidarietà in un momento di ascolto e riflessione. Attraverso questa chiamata, si auspica un rinnovato spirito di dialogo e collaborazione, in continuità con l’esempio di san Francesco e il messaggio di pace che ci invita a condividere. Un’occasione per rafforzare i valori di convivenza e rispetto tra tutti i cittadini.

