Nel Piacentino una sola automedica e poche ambulanze | è la provincia più svantaggiata in regione
Nel Piacentino, la presenza di mezzi di soccorso avanzati è molto limitata: nel primo semestre del 2025, i dati ufficiali della Regione Emilia-Romagna evidenziano che la provincia dispone di una sola automedica e poche ambulanze, rendendola la più svantaggiata della regione per quanto riguarda la dotazione di mezzi di soccorso. La zona si estende su un territorio molto ampio, ma le risorse disponibili risultano insufficienti.
«Dai dati ufficiali della Regione Emilia-Romagna, relativi al primo semestre del 2025, la provincia di Piacenza risulta la più svantaggiata della regione per dotazione di mezzi di soccorso avanzati: in particolare, risulta presente una sola automedica per un territorio provinciale molto esteso, pari a 2.586 chilometri quadrati, anche le ambulanze con infermiere a bordo risultano significativamente carenti, a Piacenza ogni mezzo copre 431 chilometri quadrati, valori che colloca la provincia all’ultimo posto in Emilia-Romagna». Lo sostiene il consigliere regionale Pietro Vignali (Forza Italia). «Per contro - dice - le ambulanze di base con personale volontario mostrano una buona presenza sul territorio: un mezzo ogni 140 chilometri quadrati e ogni 15. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ingerisce acido muriatico e i soccorsi ritardano. La denuncia: "Poche ambulanze. Gestione che mette a rischio la vita dei cittadini"Lo scorso 4 gennaio, nel corso del pomeriggio, a Ercolano si sarebbe verificato un grave episodio di emergenza sanitaria: una persona in forte stato...
Nel Piacentino 720 cinghiali abbattuti in un anno per la PSASi è tenuta giovedì 26 febbraio nella sede dalla Provincia di Piacenza la Cabina di Regia sulla Peste Suina Africana convocata dalla Regione Emilia-Romagna e presieduta dalla Presidente della Provinci ... cacciapassione.com
l cuore dell’off-road Triumph batte forte nel piacentino. Tra i sentieri di Enduro Republic, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni: è tempo di presentare il Team Jolly Racing per il 2026 e, soprattutto, di svelare la nuova TF 250-E Special Edition. Per capire - facebook.com facebook