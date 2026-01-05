Ingerisce acido muriatico e i soccorsi ritardano La denuncia | Poche ambulanze Gestione che mette a rischio la vita dei cittadini

Il 4 gennaio a Ercolano, un individuo ha ingerito acido muriatico in un tentativo di autolesione. Purtroppo, i soccorsi sono stati ritardati a causa della carenza di ambulanze, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla sicurezza dei cittadini. La situazione evidenzia l’importanza di un pronto intervento efficace e di un sistema di emergenza adeguato.

