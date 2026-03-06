Nel Lazio studenti e studentesse preferiscono i licei | Scientifico al primo posto Classico in calo

Nel Lazio, i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito mostrano che gli studenti e le studentesse scelgono principalmente i licei, con quello scientifico che risulta essere il più frequentato. Al contrario, il liceo classico registra una diminuzione nelle preferenze. Questa tendenza si riflette nelle iscrizioni ufficiali delle ultime annualità.

Dai dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito è emerso che studenti e studentesse del Lazio preferiscono i licei e tra tutti lo Scientifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iscrizioni studenti, Liceo scientifico al 25,8% (Lombardia tra le più basse), segue scienze umane. Il classico al 5% (Lazio all’8%). I datiI dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito (analizzati e rielaborati dal nostro Centro studi) sulle iscrizioni online alle scuole...

Lanciano, gli studenti dei licei classico e artistico incontrano Francesco Barone ambasciatore di pace nel mondo“Pace, solidarietà e volontariato” è il tema al centro di un incontro particolarmente significativo che si terrà venerdì 20 febbraio, nell’aula magna...

Una raccolta di contenuti su Nel Lazio.

Temi più discussi: Bando Contributi alloggio a.a. 2025/2026 – Pubblicazione graduatoria definitiva; Scuola, il 69% degli studenti del Lazio sceglie i licei. Solo 2 su 10 puntano sui tecnici e il 7,5% andrà nei professionali; Supremazia dei licei e tecnici in (lieve) calo: la mappa delle scuole più scelte a Roma e nel Lazio; Borse di studio ioStudio, ok del Lazio: 3,8 milioni per gli studenti delle superiori.

Iscrizioni 2026-27, licei al 69,7% nel LazioIl 69,7% degli iscritti opta per un liceo, percentuale che fa del Lazio la regione con l’incidenza più alta a livello nazionale. Tra gli indirizzi, il più richiesto è lo scientifico con il 21,41%, ... rainews.it

Scuole superiori a Roma e nel Lazio, boom dei licei: perché quasi 7 studenti su 10 li scelgono ancoraNel Lazio e Roma, che traina l’intero ‘settore scuola’, la scuola superiore continua ad avere un centro di gravità molto preciso: il liceo. I dati sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, dif ... msn.com

Per anni aveva accompagnato silenziosamente i viaggiatori della stazione ferroviaria di Colleferro, nel Lazio, diventando una presenza familiare per centinaia di pendolari. Il 27 gennaio 2026 qualcuno lo ha colpito con un violento calcio. Dopo due settimane - facebook.com facebook

Obesità severa e fragilità sociale: nel Lazio parte percorso ASL multidisciplinare dlvr.it/TRKglF x.com