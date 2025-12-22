Non ero depresso né in burnout ma stavo perdendo dei pezzi di me Ho fatto il Cammino di Santiago e dormo spesso nei boschi da solo | la nuova vita di Marco Maccarini

Dai bagni di folla quando era conduttore di Festivalbar e dei programmi targati MTV, alla solitudine dei cammini intrapresi per rallentare e riconnettersi con la parte più profonda di sé. Marco Maccarini si racconta nel libro “ Un decimo di te: Camminare e scoprire l’essenziale, con lo zaino leggero e il cuore aperto” (Limina). L’opera prende le mosse dalla prima esperienza che l’ex vj ha fatto nel 2005, quando si era concesso una pausa di un mese per intraprendere il Cammino di Santiago di Compostela. “Lo feci in silenzio, senza dirlo a nessuno: fu un regalo che volevo fare a me stesso, perché sentivo il bisogno di rallentare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

