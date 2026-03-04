Ostiense scavano per lo studentato e trovano una necropoli intatta | riemerge una famiglia di 13 persone sepolta insieme

Durante gli scavi per la costruzione di uno studentato da 120 posti letto, sono stati rinvenuti i resti di una necropoli intatta risalente a oltre un secolo fa. Gli archeologi hanno identificato una famiglia di tredici persone sepolte insieme, un ritrovamento che risale ai primi scavi condotti nel 1917. La scoperta si è verificata nel quartiere Ostiense, all’interno di un’area destinata a nuove strutture abitative.

La scoperta in zona San Paolo Fuori le Mura, gli archeologi: "un rinvenimento importante che aspettavamo da più di cento anni" Dagli scavi preliminari per la realizzazione di uno studentato da 120 posti letto di Camplus, è emersa una scoperta che gli archeologi aspettavano dal 1917. Riemerge una nuova area della Necropoli Ostiense – tra le più estese dell’antica Roma – con tombe in muratura decorate, colombari affrescati e sepolture a fossa. Dagli scavi – a circa un metro di profondità – sono emersi anche i resti di un'intera famiglia di ben 13 persone sepolte tutte insieme. Circa 50, in totale, gli inumati (resti di cadaveri ndr) rinvenuti e venti le strutture funerarie scoperte, le cui funzioni esatte sono ancora da ricostruire. 🔗 Leggi su Romatoday.it

