LeBron James potrebbe rinnovare il contratto con i Lakers perché l’accordo tra le parti è ancora in discussione. Durante il fine settimana delle stelle, il giocatore non ha ancora firmato, lasciando aperta la possibilità di restare a Los Angeles, trasferirsi altrove o prendersi una pausa. Un dettaglio importante è che le trattative sono ancora in corso, senza una scelta definitiva.

Nel weekend delle stelle, il futuro di LeBron James resta senza una decisione definitiva: potrebbe proseguire la carriera ai Lakers, cambiare aria o considerare il ritiro. Se la scelta ricadrà sulla permanenza, la franchigia è pronta ad accoglierlo e a proseguire l’allineamento con gli obiettivi sportivi. Le dichiarazioni non hanno fissato una scadenza, ma la discussione ruota attorno alla possibilità di un rinnovo. LeBron non ha indicato una data per il verdetto post-stagione, mantenendo aperte tutte le opzioni. La squadra di Los Angeles valuta le strade più opportune per restare competitiva nel lungo periodo, preservando margini di manovra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - LeBron James verso il rinnovo con i Lakers: la porta è aperta per il suo futuro a Los Angeles

