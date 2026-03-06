Nave bloccata a Dubai finito l’incubo della crociera | Siamo finalmente tornati

Una nave è stata bloccata a Dubai e ora è stata liberata, segnando la fine di un lungo incubo per i passeggeri. Dopo giorni di tensione e incertezza, le persone coinvolte sono state in grado di tornare a casa e condividere la loro esperienza. I viaggiatori sono usciti dalla nave visibilmente sollevati e felici di aver concluso questa vicenda senza ulteriori problemi.

Sansepolcro (Arezzo), 6 marzo 2026 – Volti finalmente sorridenti e rilassati. Una soddisfazione moltiplicata per 52, tanti erano gli altotiberini di entrambi i versanti della vallata (Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Città di Castello e Citerna), trattenuti in nave a Dubai subito dopo l'attacco di sabato scorso all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, che oggi pomeriggio sono potuti rientrare in Italia. La crociera-avventura è terminata e crediamo che mai, almeno per loro, un ritorno a casa dalle vacanze fosse stato così agognato. La giornata di oggi, come tutti auspicavamo ed era nelle previsioni, si è rivelata quella buona e allora. tutto è bene ciò che finisce bene.

Crociera Msc bloccata a Dubai, 3 sanmarinesi e un riminese a bordo: “Boati e fumo nero in cielo, ma sulla nave è sicuro”Rimini, 3 marzo 2026 – Vacanza da sogno, valigie pronte, un itinerario da favola.

Bloccata a Dubai sulla nave MSC Euribia per la guerra: l'odissea di Elisa, 30 anni, di Leini, in viaggio con la famiglia (VIDEO)Partita con i genitori per una crociera nel Golfo, è rimasta giorni bloccata a Dubai mentre sopra la città venivano intercettati missili e droni. Questa mattina sono partiti in bus per l'Oman ... giornalelavoce.it

Nave Msc bloccata a Dubai, sindaco sente primo ufficiale al telefonoLunga telefonata questa mattina tra il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e il primo ufficiale Stefano Ondato, concittadino e componente dell'equipaggio dell'Msc Euribia, la nave con oltre 56 ... ansa.it

Sono oltre 10 mila gli italiani rientrati finora con l'aiuto della Farnesina. Tra loro anche i primi croceristi che si erano imbarcati sulla Msc Euribia. Il racconto di chi ha passato gli ultimi giorni a bordo della nave, bloccata nel porto di Dubai dopo lo scoppio della g - facebook.com facebook

