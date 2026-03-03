Una nave della compagnia MSC è stata bloccata a Dubai con tre cittadini sanmarinesi e un riminese a bordo. Durante la vicenda, sono stati segnalati boati e fumo nero nel cielo, mentre a bordo non si registrano problemi di sicurezza. La situazione ha portato all’interruzione della crociera, lasciando i passeggeri in attesa di ulteriori sviluppi.

Rimini, 3 marzo 2026 – Vacanza da sogno, valigie pronte, un itinerario da favola. Poi lo stop. La crociera non parte, lo spazio aereo si chiude, e quattro turisti restano bloccati nel porto di Dubai mentre nel Golfo l’aria si fa pesante dopo l’attacco statunitense contro l’Iran, tra missili e droni in volo nel cielo. A bordo della Msc Euribia ci sono anche tre cittadini sammarinesi e un italiano residente a San Marino. Elena e Lorenzo in trappola a Dubai: “Missili ed esplosioni, ma non possiamo fuggire” Doveva essere l’inizio di una settimana tra grattacieli scintillanti e spiagge da sogno. È diventata un’attesa sospesa, con le esplosioni in lontananza e la nave ferma in rada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crociera Msc bloccata a Dubai, 3 sanmarinesi e un riminese a bordo: “Boati e fumo nero in cielo, ma sulla nave è sicuro”

Boati e lampi nel cielo di Dubai. Ascolani e fermani, fiducia e paura: "Nonostante tutto siamo al sicuro"

Missili su Dubai, italiani bloccati sulla nave da crociera: "C'è chi piange dalla paura"

