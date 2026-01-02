Cultura e creatività trainano l’economia abruzzese | 1,3 miliardi di valore aggiunto e oltre 22mila occupati

L’economia abruzzese si sostiene sempre più sulla cultura e sulla creatività, che generano un valore aggiunto di 1,3 miliardi di euro e impiegano oltre 22.000 persone. Il settore culturale e creativo rappresenta una componente strategica per lo sviluppo regionale, contribuendo alla crescita economica e alla valorizzazione del patrimonio locale. Questi settori continuano a rafforzarsi, confermando il loro ruolo centrale nel panorama economico dell’Abruzzo.

Il sistema produttivo culturale e creativo dell’Abruzzo continua a crescere e si conferma una componente strategica dell’economia regionale. Nel 2024 il settore ha generato 1,314 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 3,6% dell’economia abruzzese, con una crescita dell’1,8% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

