Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Taranto dopo un'accurata attività di appostamento da parte delle forze dell'ordine. Durante la perquisizione dell’appartamento in via Berardi, sono stati trovati e sequestrati cocaina e 50 cartucce. L’indagine ha portato alla scoperta di droga e armi illegalmente detenute in casa.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti e munizioni, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Taranto. Un uomo di 44 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di munizioni. L’intervento è stato effettuato dopo alcuni giorni di indagini e appostamenti nei pressi di un appartamento e di un circolo ricreativo in città. L’operazione a Taranto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti dai Falchi della Squadra Mobile che avevano notato movimenti sospetti riconducibili a un tarantino di 44 anni già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti penali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nascondeva droga e armi in casa a Taranto, 44enne arrestato dopo un'intensa attività di appostamenti

