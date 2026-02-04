In casa con droga e un fucile rubato 25enne nei guai

I carabinieri di Messina hanno trovato un 25enne in casa con droga e un fucile rubato. L’uomo è stato arrestato ieri, dopo aver scoperto che nascondeva armi e sostanze stupefacenti nel suo appartamento.

I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato ieri un 25enne, sorpreso in casa con un fucile rubato e della droga. I militari hanno intensificato i controlli anche con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Nicolosi. Diverse le perquisizioni personali e domiciliari effettuate tra cui quella in casa del ragazzo. Nell’abitazione del giovane - già noto alle forze dell’ordine, anche per reati specifici - i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un fucile da caccia risultato provento di furto e 8 cartucce,nonché circa 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Messina Centro

Un giovane di 25 anni di Caivano è stato arrestato dai carabinieri di San Nicola la Strada per spaccio di cocaina, avvenuto davanti alla propria abitazione.

